На окупованій частині Харківської області почали ухвалювати документи на оформлення російських паспортів.

Російська Федерація найближчим часом почне видавати паспорти мешканцям окупованих територій Харківської області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що на окупованій частині Харківської області почали ухвалювати документи на оформлення російських паспортів.

"Видачу планують здійснювати на території Харківської області, тобто виїжджати за межі людям не доведеться. На сьогодні ми тільки-но почали формувати базу даних населення для отримання російського громадянства", — заявив окупаційний "голова" Віталій Ганчев.

Нагадаємо, президент країни-агресора Владімір Путін в понеділок підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.

МЗС України рішуче засудило цей крок і наголосило, що паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Захід повинен відповісти на чергові дії Путіна збільшенням поставок зброї та посиленням санкцій проти Росії.

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