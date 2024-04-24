Спостерігачі помітили, що розташування російських кораблів у бухтах регулярно змінюється.

Чорноморський флот РФ практично щодня переставляє кораблі в Севастопольській бухті.

Як повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", порівняно із супутниковими знімками за 22 квітня, вчора другий сторожовий корабель проекту 1135 "Буревісник" та розвідкорабель "Іван Хурс" залишили свої місця біля причалу №14.

У той же час рятувальне судно "Комуна" стоїть на колишньому місці, а малий ракетний корабель "Циклон" заховали" за невеликим молом біля причалу №12.

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На знімку також видно, що зернові злодії все ще поряд у Доковій бухті – це балкери "Матрос Кішка" (прапор Росії) та "Konak" (прапор Камеруну).

Остання атака на флот РФ

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ 21 квітня вразили рятувальне судно російського флоту "Комуна" крилатою ракетою "Нептун". Це був найстаріший діючий військовий корабель у світі, що виконує завдання на передовій лінії.

Саме "Комуна" та її міні-підводний човен AS-28 після потоплення крейсера "Москва" допомогли витягти частини затонулого корабля і тіла екіпажу. Без "Комуни" підводним човнам Чорноморського флоту, що залишилися, доведеться плавати без підтримки. І якщо один із підводних човнів зазнає аварії і опуститься на морське дно, у рятувальників, які звикли діяти з "Комуни", не буде можливості дістатися до тих, хто вижив.

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