Є постраждалі внаслідок ударів люди.

Російська окупаційна армія здійснила черговий обстріл Харкова, атакувавши місто керованими авіаційними бомбами.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про перші вибухи о 20:35. Він написав у своєму Telegram-каналі, що Харків опинився під атакою російських КАБів, також можливі повторні запуски цілей. За попередніми даними, загарбники завдали чотирьох ударів по Шевченківському, Київському та Салтівському районах.

У Салтівському внаслідок "прильоту" пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка. Пошкодження приватних будинків зафіксовані й у Шевченківському районі, там також є постраждала.

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Раніше Командування Повітряних сил Збройних сил України попереджало, що у напрямку міста також летять російські дрони-камікадзе типу "Shahed".

Україна під російським ударом

Просто зараз українська протиповітряна оборона відбиває черговий наліт безпілотних літальних апаратів. Також повідомлялося, що ввечері лунали вибухи у Херсоні.

Повітряну тривогу вже оголосили у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях.

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