Наша авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Українські військові знищили черговий склад боєприпасів та завдали близько 10 ударів по районах зосередження особового складу ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00 суботи, 11 березня. Зокрема, авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та два місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби загарбників", - зазначається у зведенні.

Відео дня

Ситуація на фронтах в Україні - це варто знати сьогодні

Вранці 11 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги зосереджують головні зусилля на тому, щоб наступати на таких напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Лиманському та Шахтарському. Захисники Україні на сході нашої держави упродовж доби відбили понад 100 ворожих атак.

Епіцентром бойових дій залишається місто Бахмут, там супротивники зазнають величезних втрат. Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 158 тисяч загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: