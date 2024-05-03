Росія вдарила по приватному сектору Харкова: є жертва

Зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди.

Росіяни щойно вдарили по приватному сектору Харкова, є також ушкодження трамвая з пасажирами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його інформацією, близько 14.00 у місті пролунав вибух.

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"Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Щодо постраждалих - інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами", - спочатку повідомив міський голова.

За кілька хвилин додав, що "під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди". За словами Терехова, триває пошуково-рятувальна операція.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що попоредньо окупанти вдарили КАБами.

"На цю хвилину відомо про одного постраждалого, гостра реакція на стрес. Пошкоджено приватний будинок. Огляд триває", - написав він.

Наразі мер міста вже повідомив про одну загиблу людину.

"На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого", - написав він.

Харків під ударами окупантів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Харків практично щоденно перебуває під обстрілами росіян.

30 квітня повідомлялось, що в результаті атаки ворога в місті загинув залізничник, ще одну працівницю компанії поранено. Загалом у місті виявили сімох поранених.

За інформацією ДСНС, ворог вдарив керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Харкова. Зокрема, дві авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста.

Як зазначили у відомстві, у Київському районі потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись три легкові автомобілі, пошкоджені ще шість. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.

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