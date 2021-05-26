Про це повідомив журналіст Рікард Джозвяк.

Росія відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ зі спостереження на українсько-російському кордоні на більш як 2 місяці.

Про це у Twitter повідомив журналіст брюссельського відділення Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Він додав, що дію місії зазвичай продовжують на чотири місяці.

«Є високий ризик закриття місії 31 липня. Рішення (очікується) завтра», – додав Джозвяк.

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі відстежує порушення режиму припинення вогню, відведення важкого озброєння та встановлення сталого моніторингу ділянки українсько-російського державного кордону, який не контролюється урядом України, а також виведення з території нашої держави всіх іноземних збройних формувань, воєнної техніки та найманців, включаючи роззброєння всіх незаконних груп.

Мандат СММ поширюється на всю територію України, включаючи Автономну республіку Крим та Севастополь.

Цього тижня запланована зустріч генсека організації Хельги Шмід з представниками Спеціальної моніторингової місії й координатором проектів ОБСЄ в Україні, а також міжнародних гуманітарних організацій, громадянського суспільства та молодіжними активістами.

Також МЗС України повідомляло, що Шмід відвідає схід України, аби ознайомитися з ситуацією в районах, вражених конфліктом.

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Автор: Яна Ставська