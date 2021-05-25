Хельга Шмід цього тижня планує ознайомитися з ситуацією на сході України.

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Хельга Шмід цього тижня відвідає Україну.

Як повідомляє сайт ОБСЄ, Шмід має зустрітися з українськими високопосадовцями та відвідати Донбас.

Читайте такожВ РНБО назвали Лукашенка відповідальним за спецоперацію із затримання Протасевича в аеропортуЗокрема, вона планує провести перемовини з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем‘єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Повідомляється, що перемовини зосереджуватимуться на кризі довкола України й на шляхах зміцнення співпраці між ОБСЄ та Україною.

Також Шмід зустрінеться з представниками Спеціальної моніторингової місії й координатором проектів ОБСЄ в Україні, а також міжнародних гуманітарних організацій, громадянського суспільства та молодіжними активістами.

Вона планує відвідати схід України, аби ознайомитися з ситуацією в районах, вражених конфліктом, а також роботою СММ і координатором проектів ОБСЄ в Україні.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, візит Шмід до України на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відбудеться 26-30 травня. Зокрема, це буде перший її візит до України після призначення на посаду генерального секретаря ОБСЄ.

Планується, що 26 травня Кулеба та Шмід проведуть переговори, ключовою темою яких стане зміцнення ролі ОБСЄ у сфері моніторингу ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Особливу увагу вони приділять діяльності СММ ОБСЄ в Україні та підвищенню ефективності виконання її мандату.

На 26 травня запланована спільна прес-конференція Кулеби та Шмід.

У грудні 2020 року в ОБСЄ обрали нове керівництво. Хельгу Шмід (Німеччина) призначили генеральним секретарем ОБСЄ.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко