Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Хельга Шмід цього тижня відвідає Україну.
Як повідомляє сайт ОБСЄ, Шмід має зустрітися з українськими високопосадовцями та відвідати Донбас.
Читайте такожВ РНБО назвали Лукашенка відповідальним за спецоперацію із затримання Протасевича в аеропортуЗокрема, вона планує провести перемовини з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем‘єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.
Повідомляється, що перемовини зосереджуватимуться на кризі довкола України й на шляхах зміцнення співпраці між ОБСЄ та Україною.
Також Шмід зустрінеться з представниками Спеціальної моніторингової місії й координатором проектів ОБСЄ в Україні, а також міжнародних гуманітарних організацій, громадянського суспільства та молодіжними активістами.
Вона планує відвідати схід України, аби ознайомитися з ситуацією в районах, вражених конфліктом, а також роботою СММ і координатором проектів ОБСЄ в Україні.
Як повідомляє прес-служба МЗС України, візит Шмід до України на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відбудеться 26-30 травня. Зокрема, це буде перший її візит до України після призначення на посаду генерального секретаря ОБСЄ.
Планується, що 26 травня Кулеба та Шмід проведуть переговори, ключовою темою яких стане зміцнення ролі ОБСЄ у сфері моніторингу ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Особливу увагу вони приділять діяльності СММ ОБСЄ в Україні та підвищенню ефективності виконання її мандату.
На 26 травня запланована спільна прес-конференція Кулеби та Шмід.
У грудні 2020 року в ОБСЄ обрали нове керівництво. Хельгу Шмід (Німеччина) призначили генеральним секретарем ОБСЄ.
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