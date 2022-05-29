За даними ГУР у вторгненні в Україну брали участь близько 2500 бойовиків з Чечні.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росія відправила в Україну у складі добровольців з Чечні засуджених, у яких ще не сплив термін покарання.

З 953 добровольців, що відправилися з Чечні в Україну, 101 людина "з кримінальним минулим і сьогоденням". Про це повідомляє телеграм-канал "Можем объяснить".

Як йдеться в повідомленні, один з відправлених в Україну чеченців — неодноразово судимий Бекхан Тайсумов, який до кінця 2022 року мав відбувати термін в колонії загального режиму за шахрайство.

Також в Україну був відправлений Тамерлан Магамерзуєв, який був засуджений до примусових робіт у березні 2022 року. Замість відбування терміну він поїхав в Україну, пропустивши також засідання суду по іншій справі.

До виконання покарання він не мав права перетинати кордони РФ.

Як зазначив у своєму ТГ-каналі російський опозиціонер Михайло Ходорковський, сотні рецидивістів вже на фронті.

"Наших героїв утримували в зонах в жорстких умовах як особливо небезпечних рецидивістів, схильних до порушення режиму. Серед них - засуджені за участь у бандформуваннях, розбій, грабіж, незаконний обіг зброї, психотропних та отруйних речовин... сотні рецидивістів вже на фронті, в той час, як вдома судові засідання по них скасовуються — через "неявку" підсудних", - зазначив Ходорковський.

Війна в Україні:

7 травня з'явилася інформація про те, що "кадирівці" грабують не тільки українців, а й окупантів.

14 травня стало відомо про те, що РФ береже військових з Чечні, тому відразу ж готова їх обмінювати.

17 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти планують зробити чеченських бойовиків "кураторами" над відновленням Маріуполя. За його словами, росіяни віддадуть їм контроль над міським портом і наділять їх "правом мародерствувати".

За даними ГУР, у вторгненні в Україну брали участь близько 2500 бойовиків з Чечні. Приблизно 100 з них були вбиті, 300 – поранені, понад 60 – втекли з України, кинувши зброю та амуніцію.

Пізніше стало відомо, що в Чечні призупинили набір кадирівців на війну після того, як українська розвідка опублікувала особисті дані майже 2500 бойовиків, набраних чеченською владою.

18 травня розвідка Великобританії заявила про те, що двоюрідний брат глави Чечні Рамзана Кадирова - Адам Делімханов, ймовірно, був польовим командиром чеченських бойовиків у Маріуполі.

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