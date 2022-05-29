На тлі повномасштабного військового вторгнення Росія відправила в Україну у складі добровольців з Чечні засуджених, у яких ще не сплив термін покарання.
З 953 добровольців, що відправилися з Чечні в Україну, 101 людина "з кримінальним минулим і сьогоденням". Про це повідомляє телеграм-канал "Можем объяснить".
Як йдеться в повідомленні, один з відправлених в Україну чеченців — неодноразово судимий Бекхан Тайсумов, який до кінця 2022 року мав відбувати термін в колонії загального режиму за шахрайство.
Також в Україну був відправлений Тамерлан Магамерзуєв, який був засуджений до примусових робіт у березні 2022 року. Замість відбування терміну він поїхав в Україну, пропустивши також засідання суду по іншій справі.
До виконання покарання він не мав права перетинати кордони РФ.
Як зазначив у своєму ТГ-каналі російський опозиціонер Михайло Ходорковський, сотні рецидивістів вже на фронті.
"Наших героїв утримували в зонах в жорстких умовах як особливо небезпечних рецидивістів, схильних до порушення режиму. Серед них - засуджені за участь у бандформуваннях, розбій, грабіж, незаконний обіг зброї, психотропних та отруйних речовин... сотні рецидивістів вже на фронті, в той час, як вдома судові засідання по них скасовуються — через "неявку" підсудних", - зазначив Ходорковський.
Війна в Україні:
- 7 травня з'явилася інформація про те, що "кадирівці" грабують не тільки українців, а й окупантів.
- 14 травня стало відомо про те, що РФ береже військових з Чечні, тому відразу ж готова їх обмінювати.
- 17 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти планують зробити чеченських бойовиків "кураторами" над відновленням Маріуполя. За його словами, росіяни віддадуть їм контроль над міським портом і наділять їх "правом мародерствувати".
- За даними ГУР, у вторгненні в Україну брали участь близько 2500 бойовиків з Чечні. Приблизно 100 з них були вбиті, 300 – поранені, понад 60 – втекли з України, кинувши зброю та амуніцію.
- Пізніше стало відомо, що в Чечні призупинили набір кадирівців на війну після того, як українська розвідка опублікувала особисті дані майже 2500 бойовиків, набраних чеченською владою.
- 18 травня розвідка Великобританії заявила про те, що двоюрідний брат глави Чечні Рамзана Кадирова - Адам Делімханов, ймовірно, був польовим командиром чеченських бойовиків у Маріуполі.
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