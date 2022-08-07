Також росіяни намагаються підірвати волю Заходу до надання військової підтримки українському контрнаступу.

Російська Федерація використовує АЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Крім того, окупанти активно намагаються підірвати волю Заходу до надання військової підтримки українському контрнаступу та використовувати АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці.

Як зазначають аналітики ISW, росіяни провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на схід та південь від Бахмута.

Також окупанти провели серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні рубежі на північ, захід та південь від Донецька.

На півдні росіяни оборонялися. Наступальних атак не велося.

Окремо ISW зауважує, що діяльність українських партизанів і громадянський опір розчаровують окупантів.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля енергоблоку, в якому знаходиться ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі попередив про загрозу ядерної катастрофи через обстріл Запорізької атомної електростанції.

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