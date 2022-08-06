На думку Володимира Зеленського, таке "дуже красномовне мовчання вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації".

Президент України Володимир Зеленський дорікнув Amnesty International за відсутність реакції на дії російських військових на Запорізькій АЕС.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

"На жаль, маємо значне загострення ситуації навколо Запорізької АЕС. Російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію. Найбільшу у Європі! Звертатимемо увагу світу на це й наполягатимемо на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що попри російські обстріли атомної станції, які є одним з найнебезпечніших злочинів проти українців та всіх європейців, проти права на життя кожної людини, "чомусь немає звіту й навіть простого повідомлення від Amnesty International про це".

"Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Станом на ранок суботи, 6 серпня, атомна станція працювала з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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