Внаслідок обстрілів ворога є загиблі.

Сьогодні окупанти, попри те, що святкують Різдво, обстріляли будинки і ринок в Херсоні та церкву поблизу обласного центру, є загиблі і поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram. "Російська армія кілька годин безперервно обстрілювала житлові квартали Херсона. Били по одному з ринків та житлових будинках. Сьогодні окупанти обірвали життя двох херсонців", - зазначає він.

За його словами, ще двоє людей знаходяться у лікарні з пораненнями.

Він продемонстрував відео, де видно зруйновані приватні будинки, а швидка шпиталізує поранену.

Також Херсонська обласна державна адміністрація повідомила, що російська армія обстріляла церкву у селі Садове поблизу Херсона.

"Постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення черева", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що потерпілого госпіталізували, йому надається медична допомога.

Вчора на "старий" Святвечір Херсонській області також дісталося

Вчора російські окупанти також обстрілювали населені пункти Херсонської області.

Окупанти здійснили 9 артилерійських обстрілів населених пунктів. Зокрема, гатили 5 разів по Херсону, двічі - по Тягинці. Обстріляли Білозерку та Червоний Маяк на Херсонщині, а також Очаків на Миколаївщині.

За даними Сил оборони, внаслідок артилерійських обстрілів поранено 5 цивільних, з них дві дитини 9 років. Пошкоджено півтора десятка приватних будинків та автомобілі.

Очільник Херсонської ОВА Олександра Прокудін повідомив, що поранені діти - 9-річні близнюки, які разом з батьками їхали в машині між Дар’ївкою та Федорівкою, коли ворог відкрив вогонь.

Хлопчиків доставили до лікарні. В одного - травма стопи, в іншого - м’яких тканин передньої черевної стінки.

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