Зранку ворог завдав удару по Херсону, є загиблий.

На лівобережжі Дніпра російська армія збільшила кількість штурмів на позиції ЗСУ та обстріли населення, поранені 9-річні близнюки.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, у Чорному морі на бойовому чергуванні зараз перебуває три російські кораблі, ще один – чергує в Азовському морі. Російські ракетоносії заведені у пункти базування.

Водночас у зоні відповідальності вказаних підрозділів ЗСУ триває бойова робота з вибиття ворожих вогневих позицій на лівому березі Дніпра.

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"Там, де Сили оборони утримують позиції й продовжують заходи з розширення плацдарму, ворог не припиняє спроб штурмових дій за підтримки бронетехніки. Кількість ворожих атак збільшено до 18 на добу, але успіху вони не мають. Щоразу зазнаючи втрат, ворог повертався на вихідні позиції", - наголошують українські військові.

Йдеться, що окупанти активно ведуть аеророзвідку, посилюють артилерійський тиск, інтенсивно залучають ударні дрони по прифронтових населених пунктах. Зокрема, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав чотири авіаційних удари із застосуванням крилатих ракет в напрямку Одещини та запустив ракету у напрямку Херсонщини. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Також агресор завдав авіаційний удар із застосуванням шести керованих авіабомб по напівзруйнованій Зміївці на Херсонщині.

Також окупанти застосували БпЛА для скидання осколкових боєприпасів по населених пунктах правобережжя – тринадцять FPV та десять розривних боєприпасів було спрямовано по Станіславу, Береговому, Бериславу, Зміївці, Михайлівці, Качкарівці, Золотій Балці. Люди не уражені.

Окрім того, окупанти здійснили 9 артилерійських обстрілів населених пунктів. Зокрема, гатили 5 разів по Херсону, двічі - по Тягинці. Обстріляли Білозерку та Червоний Маяк на Херсонщині, а також Очаків на Миколаївщині. За даними Сил оборони, внаслідок артилерійських обстрілів поранено 5 цивільних, з них дві дитини 9 років. Пошкоджено півтора десятка приватних будинків та автомобілі.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, поранені діти - 9-річні близнюки, які разом з батьками їхали в машині між Дар’ївкою та Федорівкою, коли ворог відкрив вогонь.

"Хлопчиків доставили до лікарні. Їхній стан стабілізували. В одного – травма стопи, в іншого – м’яких тканин передньої черевної стінки", - розповів посадовець.

Також серед поранених у Херсонському районі - 58-річний чоловік, у нього - осколкове поранення грудної клітки.

За даними ОВА, вже сьогодні загарбники завдали удару по середмістю Херсона - постраждав 62-річний чоловік. Пораненого доставили до лікарні, де медики намагалися його врятувати. На жаль, серце пораненого херсонця зупинилося - травми виявилися смертельними.

Ситуація на півдні - що відомо

Нагадаємо, напередодні російська армія здійснила 13 штурмів на позиції ЗСУ, які утримують плацдарм на лівобережжі Дніпра. Водночас українські захисники ліквідували ⁠10 окупантів, знищили ⁠два БпЛА "Суперкам", міномет, човен, комплекс відеоспостереження "Муром-М", ретранслятор зв'язку окупантів, ⁠5 одиниць автобронетехніки, 3 спостережні пункти, 2 пункти управління БпЛА та реактивну систему залпового вогню "Град".

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