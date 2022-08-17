У Новгородській області агітують місцевих мешканців без військового досвіду йти до армії.

Російська армія обіцяє добровольцям $4 тисячі за участь у війні в Україні. Попри це окупанти продовжують стикатися з проблемами вербування, ймовірно, навіть при наборі резервістів і добровольців у найпрестижніші військові частини.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Місцеві ЗМІ Новгородської області повідомили, що війська РФ набирають жителів регіону без військового досвіду для служби на підводному човні "Великий Новгород".

"Ці зусилля з вербування припускають, що російські війська щосили намагаються викликати інтерес навіть до позицій, які розташовані безпосередньо на лінії фронту", — зазначається у звіті.

За даними інституту, посадовці Новгородської області також оголосили про початок набору до Новгородського ракетного дивізіону, який сформують у Лузі Ленінградської області. Там розташований великий артилерійський полігон та база 9-ї гвардійської артилерійської бригади 6-ї Загальновійськової армії. Влада пропонує тим, хто піде служити, одноразовий призовний внесок у розмірі 250 тисяч рублів (близько $4 тисяч).

"Регіони РФ продовжують оголошувати про формування нових добровольчих загонів, але навряд чи виконають квоти", - додали в інституті.

В ISW зазначили, що Брянська область також формує нову неназвану добровольчу частину із 350 військових. Наразі вдалось набрати 77 осіб. Місцеві посадовці пропонують за призов до армії одноразову виплату у розмірі 210 тисяч рублів (близько $3,4 тисяч) за три місяці. Добровольчий танковий батальйон "Кузьма Мінін" у Нижньогородській області набрав лише 30 новобранців із бажаних 160.

"Якщо це правда, то російські федеральні суб'єкти ймовірно не можуть створити повністю укомплектовані добровільні загони", - переконані аналітики.

У звіті зауважили, що в російській армії не зацікавлені в наборі жінок для участі у війні в Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія офіційно не оголошувала мобілізацію з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проте РФ активно набирає бойовиків через центри зайнятості.

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