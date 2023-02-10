Це був рекордний удар ракетами такого типу, зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Під час нічної атаки російські окупанти запустили по Харківській та Запорізькій областях до 35 ракет ЗРК С-300.

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного марафону.

"По Харківській області били з району російського Бєлгорода, по Запорізькій - з району Токмака, що на окупованій території Запорізької області. Загалом це був рекордний удар такими ракетами - до 35 зенітних ракет випущено по Запорізькій та Харківській областях", - сказав він.

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Нічна атака росіян на Україну

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого раннього ранку в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про вибухи в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, о 4:00 ранку було завдано ударів по місту, ворог цілився в об'єкти критичної інфраструктури. Близько 10-ї години ранку росіяни завдали ще одного удару по критичній інфраструктурі Харкова.

Своєю чергою, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що по місту було здійснено найбільшу з початку повномасштабного вторгнення атаку. За годину у Запоріжжі було зафіксовано 17 ворожих прильотів. Росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

Пізніше командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що на світанку було збито п'ять крилатих ракет "Калібр" та п'ять дронів Shahed.

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