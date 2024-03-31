Водночас у Харкові зафіксовано вибухи, перед цим окупанти запускати КАБи.

У неділю, 31 березня, Росія вкотре атакує Україну ракетами. Є загроза для низки областей.

За даними сервісу alerts.in.ua, повітряна тривога лунає у центральних, південних, східних та частині північних областей.

Повітряні сили повідомляють, що окупанти здійснили пуски ракет. Є загроза балістики з тимчасово окупованого Криму.

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Водночас на Харківщині російська авіація запустила керовані авіаційні бомби. Зафіксовано рух ракети на Кривий Ріг, Дніпро також закликають негайно пройти в укриття.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті гучно. Він закликав людей негайно піти в укриття і перебувати там до відбою.

Ракетні удари окупантів: останні новини

Сьогодні під ранок російські окупаційні війська вдруге за тиждень завдали по Україні масованого ракетного удару. Ворог випустив ракети з літаків Ту-95МС.

Про пуски ракет окупантами в районі пускових рубежів у Саратовській області РФ. Через атаку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Згодом стало відомо, що російська армія з використанням дронів-камікадзе та різних видів ракет завдала чергового удару по південних регіонах України. Під прицілом ворога була, зокрема, енергетична інфраструктура Одещини.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Україні 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська область РФ), 11 "шахедів" (Приморсько-Ахтарськ РФ та окупований Крим), балістичну ракету "Іскандер-М" (Крим) та керовану авіаційну ракету Х-59 (ТОТ Запорізької обл.)

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