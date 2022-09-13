ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах восьми населених пунктів.

Збройні сили України успішно відбили атаки противника в районах восьми населених пунктів Донеччини.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірному зведенні.

Згідно з оперативними даними, противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій українських військ на окремих напрямках.

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Російські окупанти продовжують обстріли позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку.

"Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника.

Також підтверджено знищення 11 вересня ворожих складів з боєприпасами в районі Херсона.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що Україна контролює майже половину територій Донеччини.

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