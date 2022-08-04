Внаслідок атаки ворога спалахнули пожежі.

Вранці у четвер, 4 серпня, російські окупанти завдали численних артилерійських та мінометних ударів по Сумщині.

Як зазначив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, з 5:00 росіяни почали обстріл Шалигинської громади.

"12 мінометних прильотів. І ще 10 прильотів з артилерії о шостій ранку. З опів на шосту почався мінометний вогонь по Краснопільській громаді, 8 прильотів. Новослобідська громада: майже о шостій ранку по двом селам громади росіяни відкрили вогонь, 6 прильотів по приватним будинкам цивільних людей, вулицям, городам", - зазначив він.

За словами голови ОВА, внаслідок атаки ворога спалахнули пожежі.

"Попередньо, обійшлося без людських жертв", - додав Живицький.

Раніше стало відомо, що у селищі Миропілля на Сумщині внаслідок ранкового масованого ворожого обстрілу розбиті могили на кладовищі, пошкоджені лінії електропередач та низка домогосподарств.

За добу середи, 3 серпня, російські військові шість разів обстріляли прикордонні громади Сумщини, загалом зафіксовано 62 "прильоти".

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