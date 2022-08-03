В усіх випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

За добу російські військові шість разів обстріляли прикордонні громади Сумщини, загалом зафіксовано 62 "прильоти".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні (2 серпня - УНІАН) за день росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад області. Всього зафіксовано 62 "прильоти", - розповів він.

Так, після 16:00 відбувся артилерійський обстріл та мінометний обстріл в різних населених пунктах Есманьської громади, а після 18:00 продовжився артобстріл.

Також у Хотінській громаді зафіксовано мінометний обстріл після 20:00 (10 "прильотів"), а приблизно у той самий час по Середино-Будській громаді ворог бив з гранатометів (10 "прильотів").

"На щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв і руйнувань", - уточнив голова ОВА.

Нагадаємо, у селищі Миропілля на Сумщині внаслідок ранкового масованого ворожого обстрілу розбиті могили на кладовищі, пошкоджені лінії електропередач та низка домогосподарств.

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