Ці бомби мають досить серйозну руйнівну силу.

Російські окупанти почали бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які були модифіковані і тепер летять на більші відстані. Про це сказав керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Ворог б’є з усіх видів озброєння. Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по місту Харкову керованими авіабомами типу ФАБ-500, які мають досить серйозну руйнівну силу", – наголосив він.

При цьому зазначив, що ворог спочатку цей боєприпас використовував лише на Куп’янському напрямку, на північних територіях, тобто на лінії фронту.

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"Наразі, як ми розуміємо, що його було модифіковано. За нашою інформацією, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якою точки міста Харкова. Відповідно, що повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12-16 годин є абсолютно реальними і, за можливості, потрібно перебувати в укриттях", - наголосив Синєгубов.

Керівник Харківської ОВА розповів, що за останню добу росіяни скинули 32 керовані авіабомби, а якщо підраховувати лише з початку року, то це сотні авіабомб.

"Це приблизно 100 ракетних ударів ми мали по самому місту Харкову, зруйновано більше 11 тисяч об’єктів, з них 3 тисячі зруйновані повністю і відновленню не підлягають. Після кожного обстрілу є жертви серед мирного цивільного населення", - наголосив Синєгубов.

Він також повідомив у Telegram, що сьогодні, 3 липня, зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. Він зазначає, що вже відомо про чотирьох потерпілих.

"Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці". – зазначає Синєгубов.

Удари ФАБами по Харкову

27 червня російські загарбницькі війська вперше вдарили по Харкову ФАБ-500 з керованим модулем планування і корекції.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначав, що під атакою ворога був Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та районного управління ДСНС. Постраждало п'ятеро людей. Одна з ФАБ-500 з УМПК влучила у стіну приватного житлового будинку, але не здетонувала. Фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій вийняли підривний пристрій та витягнули з подвір'я нерозірваний снаряд. Зазначається, що в момент влучання у будинку перебував 10-річний хлопчик. Він, на щастя, не постраждав.

Нещодавно окупанти заявляли про перше застосування ФАБ-3000 М-54 з УМПК у селищі Липці. Вони опублікували відео удари по українському населеному пункту.

У Збройних силах України тоді підтвердили удар, однак не повідомляли, що було використано саме цей тип ФАБ.

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