Внаслідок ударів поранено 12 людей.

Російські окупанти під час ранкового обстрілу Миколаєва у вівторок, 12 липня, випустили по місту 19 ракет.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні о 4 ранку нам пристойно насипали. На цей час ідентифікували 19 ракет - "Смерчі", "Торнадо". Всього 24 лунки у нас по місту. … Дивіться. Це ж дзеркальне, вони бісяться. Працюють військові чітко, палять не тільки склади з боєкомплектом, а й командні пункти разом з генералами", - зазначив Кім.

За словами голови ОВА, "Святий Миколай і ЗСУ бережуть від покидьків". Внаслідок обстрілів немає загиблих, багато постраждалих.

"На жаль дуже сильні руйнування, школи, лікарні. Всі живі, все решту відбудуємо", - сказав він.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко також повідомив, що під час сьогоднішніх обстрілів Миколаєва ворог використовував касетні боєприпаси.

"Нелюдська "ракетна війна", яка ведеться передусім із цивільним населенням України, на жаль, продовжується. Росіяни спрямовують ракети на житлові квартали, торговельні центри, бази відпочинку, багатоквартирні будинки", - зауважив заступник очільника ОП.

Він наголосив, що невідворотне покарання чекає на кожного російського вбивцю, незалежно від того, віддавав він накази чи виконував їх.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня близько 04:20 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про вибухи у місті.

Відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок ударів поранено 12 людей.

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