На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк.

Російські окупанти намагаються наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Намагається наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює артилерійські обстріли позицій наших підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкіно та Довгеньке.

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк.

В районі населеного пункту Мар'їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має. На Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, здійснювали поодинокі обстріли зі ствольної артилерії.

Раніше повідомлялося, що високопоставлені чиновники адміністрації Байдена кажуть, що, на їхню думку, наступні чотири тижні визначать остаточний результат війни Росії в Україні з довгостроковими наслідками, які вплинуть на карту Європи на десятиліття вперед.

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