Для сковування дій українських військ ворог намагатиметься утримувати окремі рубежі на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей.

Російські окупанти мають плани щодо оточення угруповання Об’єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 12:00.

"За наявною інформацією, ворог має наміри щодо оточення угруповання Об’єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. З метою сковування дій наших військ буде продовжувати утримання окремих рубежів на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, імовірно, в районах у безпосередній близкості від державного кордону України (з Білоруссю та РФ)", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь.

Як повідомлялося раніше, радник керівника Офісу президент Михайло Подоляк спрогнозував подальші дії армії Росії. На його думку, РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, та спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати свої умови.

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