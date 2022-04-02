Подоляк вважає, що підрозділи російської армії залишаться лише на півдні та сході України.

Радник керівника Офісу президент Михайло Подоляк спрогнозував подальші дії армії Росії.

Про це він повідомив у Twitter.

"Афганізації" й тривалого, виснажливого для Росії конфлікту, як хтось очікує, не буде", - зазначив Подоляк.

На його думку, РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, та спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати свої умови.

"Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі", - наголосив радник очільника ОП.

Раніше стало відомо, що у Генштабі ЗСУ заявили про активізацію російських військ у Придністров'ї. У ЗСУ заявили про активізацію роботи щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються у так званій "ПМР", для проведення провокацій та демонстраційних дій на українському кордоні.

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