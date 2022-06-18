Голова Луганської ОВА зазначив, що окупанти також намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

Ситуація в Луганській області залишається стабільно важкою, тому що зараз окупанти кинули всі резерви на два напрямки та намагаються перерізати і контролювати трасу Лисичанськ – Бахмут.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз окупанти кинули всі резерви на два напрямки. Перший, звісно Сєвєродонецьк, другий напрямок - Золоте, Комишуваха, Попасна. Російська армія намагається виконати те, що вони в теорії вже зробили, коли відзвітували, що Сєвєродонецьк вони контролюють. Але вони там гинуть. Поки тривають там бої, тому реально, по факту, окупанти не захопили місто. Так, контролюють більшу частину, але не захопили повністю і не контролюють повністю", - акцентував Гайдай.

Він зазначив, що окупанти намагаються виконати ще одне основне для себе завдання – це перерізати і контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут, траса знаходиться під щільними обстрілами.

"Це так саме у них не виходить. Вони намагаються оточити наших військових, але нічого у них не виходить. Ми бачимо, що дуже величезну кількість резервів вони туди кинули, сотні одиниць техніки щоденно проходить через Луганщину в цих напрямках. Траса знаходиться під щільними обстрілами, але трасу вони не контролюють", - сказав Гайдай.

Також голова Луганської ОВА поінформував про обстановку в Лисичанську, який окупанти продовжують потужно обстрілювати з важкої артилерії.

"Бої в місті не ведуться. Місто повністю контролюється українською владою. Ворог знаходиться на певній відстані. Єдине, що Лисичанськ постійно обстрілюється величезним артилерійським калібром РЗСО, по місту наносяться авіаудари. Росіяни скидають авіабомби в укриття, де просто мирні люди знаходяться. Вони обстрілюють лікарні, вони обстрілюють гуманітарні центри, де взагалі ніколи не знаходились військові", - сказав Гайдай.

Він додав, що в Лисичанськ щоденно доставляється гуманітарна допомога та з міркувань безпеки для населення триває "тиха" евакуація з міста.

"Кожного дня доставляються гуманітарні набори. Нам вдається доставляти медикаменти, спеціальні таблетки та фільтри для очищення питної води, автомобілі для медиків. Нам вдається займатися "тихою" евакуацією, тому що ми її гучно не анонсуємо. Якщо б ми зібрали в одному місці мирних жителів, туди б 99 відсотків був би "прильот". А потім би Росія звинуватила би в цьому Україну", - зазначив Гайдай.

Голова Луганської ОВА нагадав, що на сєвєродонецькому "Азоті" в укриттях продовжують знаходитись 568 людей, з них 38 дітей.

"Люди знаходяться в укриттях, там їх декілька. Але це неможна порівнювати з "Азовсталлю", тому що це не місто підземне під підприємством. Це декілька сховищ, які відокремлені і між собою вони ніяк не пов’язані. Різна кількість людей знаходиться в різних укриттях", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком на Луганщині, але успіху не мали.

Зокрема, окупанти на Сєвєродонецькому напрямку продовжують обстріли зі ствольної та реактивної артилерії: обстрілювали Метьолкіне, Білу Гору та Устинівку. Противник має частковий успіх у населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

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