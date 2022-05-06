Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні.

Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 06.00 щодо російського вторгнення.

Також зазначають, що ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження та проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

В Генштабі зазначають, щоу підрозділах збройних сил Республіки Білорусь триває перевірка бойової готовності сил реагування. Також в прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки.

Також повідомляють, що на Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі, посилював системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ. "На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог здійснює обстріли населених пунктів, які залишив"- чказано в повідомленні.

Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

Як писав УНІАН, кілька днів тому російські війська у боях з ЗСУ втратили контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей.

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