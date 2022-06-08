Поранення також дістала жінка, яку госпіталізували до лікарні Чернівців.

Внаслідок ворожих обстрілів у Лисичанську загинув чоловік.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців", - розповів він.

Гайдай також зауважив, що у місті пошкоджено кілька багатоповерхівок.

"Однак найбільше руйнувань, які зафіксовано на поточну годину, у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків. Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню російські загарбники обстріляли Золоте-4 та Врубівку", - написав він.

Гайдай також наголосив, що ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я в області.

"Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги"", - додав очільник області.

Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати Луганщину, битва за Донбас триває. В Лисичанську окупанти поцілили у ринок, гірничий коледж та школу. 6 червня на Луганщині поранено 5 людей.

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