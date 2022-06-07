Російські військові обстріляли ринок, гірничий коледж та школу.

Російські військові продовжують обстрілювати Луганщину, битва за Донбас триває. В Лисичанську окупанти поцілили у ринок, гірничий коледж та школу. За добу на Луганщині поранено 5 людей.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів. Полум’я вдалося приборкати лише ближче до вечора (6 червня - УНІАН). Також руйнувань зазнали навчальні заклади міста – будівля гірничо-індустріального фахового коледжу, яка практично вигоріла, а також загальноосвітня школа, звідки евакуювали двох постраждалих. Ще трьох поранених у Лисичанську і Привіллі госпіталізували до лікувальних закладів інших регіонів – це два чоловіки та жінка", - повідомив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти, як учора повідомив Гайдай, не контролюють трасу Лисичанськ-Бахмут, але повністю її прострілюють.

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