З початку повномасштабного вторгнення Росії загинув уже 381 залізничник.

Провідник потяга Херсон-Львів, якого було поранено унаслідок обстрілу російськими окупантами Херсона, перебуває у стабільному стані, два пошкоджені вагони було замінено.

Як йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці", потяг №109 Херсон-Львів відправився з Миколаєва: +28 хвилин до розкладу, обидва пошкоджені вагони було замінено новими.

"Наш провідник Роман, якого було поранено у вагоні під час обстрілу херсонського вокзалу, у стабільному стані, має декілька рваних осколочних поранень, але загрози життю немає", - йдеться у повідомленні.

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В "Укрзалізниці" нагадали, що вже 929 залізничників було поранено і 381 вбито з початку повномасштабного вторгнення Росії на українську землю.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили про влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, унаслідок чого було поранено провідника.

На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували в укритті.

Атака РФ на Херсон - деталі

Сьогодні, 3 травня, у результаті серії артилерійських та авіаційних ударів російських окупантів по території Херсонської області загинули 18 людей та 46 були поранені.

Під обстріл потрапила бригада енергетиків, які ремонтували електромережі після чергових атак російської армії. Від отриманих травм троє енергетиків загинули.