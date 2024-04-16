Це є свідченням того, що Часів Яр дуже важливий для противника.

Російські окупанти перекидали окремі підрозділи з Лиманського напрямку для посилення наступальних дій у бік Часового Яру. Про це повідомив речник Нацгвардії України Руслан Музичук.

За його словами, ситуація біля Часового Яру динамічна.

"З боку Сил оборони проводиться постійна робота для того, щоб утримувати всі ділянки й не допустити удару з флангів відносно Часового Яру. Ми спостерігаємо, що противник перекидає на цей напрямок резерви, сили та засоби для того, щоб досягти успіху й просунутись далі по лінії фронту. Звісно, що Сили оборони знаходяться у вигідніший позиції. Зокрема, щодо укріплень й самого розташування Часового Яру", - розповів він в ефірі Еспресо.

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Музичук вважає, що росіяни будуть намагатись отримати хоч якусь перемогу в Часовому Яру.

"Ми спостерігаємо на окремих ділянках певне зменшення штурмових дій противника. Ворог перекидав з Лиманського напрямку резерви до Часового Яру, щоб посилити наступальні дії. Це є свідченням того, що Часів Яр дуже важливий для противника. Тому вони будуть намагатись всіма силами отримати тут хоч якусь перемогу", - пояснив він.

Ситуація біля Часового Яру - деталі

Ситуація в районі Часового Яру дійсно важка, але навіть незначні просування окупантів не свідчитать про збільшення реального шансу захопити місто до 9 травня.

Заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко поділився думкою, наскільки реально російським військам захопити Часів Яр в строк до 9 травня.

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