Крім того, українські міста Росія тероризує ударними дронами.

Російські окупаційні війська підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Було зафіксовано пуски ракет, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Оновлено 04:29: На Хмельниччині чути звуки вибухів, повідомляє "Суспільне".

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Оновлено 04:27: Перша група крилатих ракет зміни напрямок, зараз на Тернопільщині, курс – орієнтовно також на Старокостянтинів. Мешканців міста просять перебувати в укриттях.

Оновлено 04:25: Друга група ракет у Хмельницькій області тримає курс на Старокостянтинів, заявили в ПС ЗСУ.

Оновлено 04:23: Ракета, що перебувала у повітряному просторі Львівської області, змінила курс на Рівненщину. Про це повідомив Максим Козицький.

Оновлено 04:20: У Повітряних силах кажуть про ракету в районі Жмеринки Вінницької області, курс північно-західний.

Оновлено 04:19: Ракета зайшла у повітряний прострі Львівщини, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Оновлено 04:14: Крилаті ракети на Тернопільщині, курсом на Львівську область.

Оновлено 04:06: Друга ракета (група ракет) на заході Черкащини, курс на Ладижин.

"Николаевский Ванек" повідомляє, що всі 4 борти Ту-95МС повертаються на аеродром.

Оновлено 04:05: Перша крилата ракета в районі Шаргорода, курсом на Хмельницький.

Оновлено 03:53: Друга ракета – в районі Борисполя, курс на південь.

Оновлено 03:52: Перша крилата ракета на Ладижин.

Оновлено 03:43: Ще одна крилата ракета фіксується в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний.

Тим часом до Старокостянтинова Хмельницької області з півдня, сходу та заходу наближаються кілька груп ворожих безпілотників.

Оновлено 03:42: Ракета в районі Богуслава (Київська обл., – ред.), курс південно-західний.

Оновлено 03:35: Крилата ракета у Київській області, змінила напрямок на Обухів.

Оновлено 03:24: Крилата ракета фіксується в Чернігівській області. Ніжин, курс на захід, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряна тривога поширилася на всю Україну.

Військові повідомляли, що було зафіксовано зліт одразу чотирьох бортів Ту-95МС. Також у небі фіксуються ударні безпілотники – вони вже кілька годин тероризують українські міста. У багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу.

Не лише Ту-95МС: що ще загрожує Україні цієї ночі

Ввечері 6 червня російські окупаційні війська вивели в Чорне море надводні носії ракет "Калібр". Про це повідомили в Силах оборони Півдня.

Кораблі споряджені до 24 ракетами типу "Калібр". Військові наголошували, що рівень небезпеки дуже високий.

Варто зазначити, що під час минулого масованого удару по Україні, 1 червня 2024 року, ворог застосовував як ракети з Ту-95МС, так і "Калібри", і "Шахеди". У Повітряних силах повідомляли, що росіяни випустили 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. Було збито 81 повітряну ціль.

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