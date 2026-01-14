Росіяни почали мінувати річку Дніпро дронами, яких раніше ніхто не бачив, - Мілітарний

На надводний безпілотник встановлюють дві радянські міни, призначені для враження цілей на річкових акваторіях.

Окупанти мінують річку Дніпро за допомогою надводного дрона "Сириус-82", повідомляє портал Militarnyi з посиланнями на російський пропагандистський ресурс "Военный Осведомитель".

"Для мінування використовується надводний дрон "Сириус-82". Судячи з оприлюднених кадрів, на борт апарата встановлюються дві якірні річкові міни, які скидаються у воду після розблокування фіксаторів. Слід зазначити, що "Сириус-82" був публічно продемонстрований вперше. Візуально він являє собою компактний легкий надводний апарат з живленням від акумуляторних батарей. Для керування та передачі відеосигналу застосовується аналогова система зв’язку. Управління здійснюється за допомогою джойстика, аналогічного тим, що використовуються для FPV-дронів," - йдеться у дописі Militarnyi

Також в повідомленні сказано, що водний безпілотник оснащений ще радянським боєприпасом ЯРМ (якірна річкова міна). Це фугасна міна, призначена для ураження десантно-висадочних засобів противника шляхом встановлення в акваторіях річок, озер і водосховищ.

Конструкція міни ЯРМ складається з корпусу, вибухового підривача з контактною хрестовиною та якірного механізму, що забезпечує фіксацію міни на заданій глибині. Після скидання у воду цукровий запобіжник підривача поступово розчиняється, внаслідок чого міна переводиться в бойове положення. Підрив відбувається під час контакту ворожого плавзасобу з хрестовиною головної частини підривача.

Знешкодження мін типу ЯРМ заборонене. Їх ліквідація передбачає або підрив вибухового заряду на місці, або тралення із суворим дотриманням усіх заходів безпеки.

Загальна маса такої міни складає 13 кг, з яких 3 - тротил.

Як росіяни мінують українські землі

Як повідомляв УНІАН, росіяни почали мінувати території за допомогою скидів мін з "Шахедів". Таким чином, ворог мінує територію, щоб під час приїзду, наприклад, рятувальників або інших людей на автівках могли бути підриви.

При цьому росіяни використовують погодний фактор - глибокий сніг, в якому міну помітити неможливо.

