Росіяни посеред дня вдарили КАБами по Харкову: є загиблий та багато постраждалих

У місті від російської атаки постраждали люди на п’яти локацій.

У Харкові від російської атаки сьогодні вдень постраждали понад два десятки людей. Вже відомо про двох загиблих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"На дану хвилину відомо про 26 постраждалих на пʼяти локаціях. Наймолодшій постраждалій - усього рік, найстаршому - 71", - відзначив Терехов.

Оновлено 18:12. При цьому, як він згодом уточнив, за перевіреною інформацією у Харкові, у Харкові один загиблий. Спочатку повідомлялося про двох загиблих.

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"За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, ворог завдав ударів по Харкову 7 КАБами, влучання були у трьох районах - Київському, Основʼянському та Новобаварському. На дану хвилину відомо про 32-х постраждалих. Загинув один - 15-річний хлопець", - наголосив Терехов.

Він зазначив, що на місцях прильотів комунальні служби міста ліквідовують наслідки обстрілів.

За словами Терехова, спочатку ворог ударив керованою авіаційною бомбою (КАБом) по Київському району міста. Відбулося влучання у приватний будинок, внаслідок чого постраждали люди.

Також влучання були зафіксовані у Слобідському і Основʼянському районах.

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову зросла до 29 людей, повідомив очільник ОВА Синєгубов. Серед них - троє дітей, зокрема, 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. За даними ОВА, 15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу.

Як уточнив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, серед постраждалих двоє дітей. Зокрема, у однорічної дівчинки - гостра реакція на стрес, а 16-річний хлопець зазнав вибухових поранень.

"Наразі госпіталізували 9 людей. Усім надається необхідна медична допомога", - додав він.

Удари РФ по Харкову

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вранці 20 червня вдарили КАБом по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого загинула одна людина, ще девʼять осіб постраждало.

Наприкінці червня стало відомо, що російські загарбники не припиняють спроб просочитися через кордон з Україною в Харківській області та рухаються в бік селища Козача Лопань.

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