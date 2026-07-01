РФ атакувала Одещину двома балістичними ракетами: є загиблі та багато поранених

Ворог вдарив по складах з туалетним папером та мінеральними добривами. Також загорілося поле з пшеницею.

Сьогодні російські окупанти завдали балістичного удару по Одеській області – дві людини загинули, ще 15 отримали поранення.

Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, вдень збройні сили РФ атакували двома балістичними ракетами об’єкти цивільної інфраструктури Одеського району. Зокрема, пошкоджено низку складських приміщень. Внаслідок ворожої атаки загинули 68-річний та 49-річний чоловіки.

"За попередньою інформацією, постраждали ще щонайменше 13 людей. З них у тяжкому стані в лікарні перебувають 30-річний та 35-річний чоловіки. Серед постраждалих – жінка", - розповіла Верба.

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Вона уточнила, що 68-річний чоловік помер у реанімації, інший – загинув на місці.

Як зазначили в прокуратурі, розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що, за попередніми даними, двоє людей загинули, ще 15 постраждали, з них 11 – госпіталізовано.

"Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - додав Кіпер.

За його словами, зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, у звʼязку з цим виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована.

На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється, зазначив посадовець.

У пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області розповіли, що внаслідок влучання балістичної ракети загорілись два складських приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами, а також поле з пшеницею.

Зазначається, що рятувальники працювали в надскладних умовах, аби приборкати полум'я. На одному зі складів пожежу вдалося ліквідувати на початковій стадії на незначній площі, тоді як інший склад зазнав колосальних руйнувань, де вогонь охопив тисячі квадратних метрів.

"Одночасно з цим тривала боротьба за врожай – рятувальники ліквідували загоряння пшениці на корені на площі 15 га, завдяки чому вдалося врятувати від знищення ще 35 гектарів українського хліба", - розповіли у ДСНС.

Інші ворожі атаки на Одещину

26 червня російська армія атакувала південь Одеської області – через ворожу атаку без світла залишилося місто Вилкове Ізмаїльського району, яке називають також "Українською Венецією".

Удару було завдано безпілотниками, пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждав 47-річний чоловік.

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