'Сотні загиблих': росіяни прорвались на Курщині через блокування розвідданих від США, - Time

Президент Зеленський розглядає цей регіон як ключовий важіль у потенційних мирних переговорах із Москвою.

Рішення США призупинити передачу розвідувальної інформації Україні сприяло успіхам Росії на критичній ділянці фронту в Курській області. Це значно послабило позицію президента Володимира Зеленського на переговорах і призвело до значних втрат серед українських військових.

Про це пише Time з посиланням на п’ятьох високопоставлених західних і українських чиновників, а також військових офіцерів, знайомих із ситуацією.

"В результаті цієї паузи є сотні загиблих українців", - заявив один з офіцерів. Він попросив залишитися анонімним через чутливість питання.

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"Найбільша проблема - моральний дух", - зазначив він, наголошуючи, що українські збройні сили змушені воювати без доступу до деяких із найважливіших систем озброєння не через удари противника, а через зміну позиції Вашингтона. "Це дійсно створює перевагу для ворога на передовій".

Президент Зеленський розглядає цей регіон як ключовий важіль у потенційних мирних переговорах із Москвою. Його стратегія передбачає можливий обмін частини Курської області на тимчасово окуповані Росією українські території. "Ми поміняємо одну територію іншою", - сказав він Guardian минулого місяця.

Однак після припинення США обміну розвідувальними даними російські сили оперативно просунулися в Курську область, намагаючись відрізати українські лінії постачання в регіоні. Це підтверджують військові джерела та останні карти бойових дій, створені розвідувальною організацією з відкритих джерел Deep State.

"Якщо ми нічого не зробимо, це матиме величезні наслідки", - заявив співзасновник Deep State Роман Погорілий у коментарі ЗМІ у вівторок. Він також наголосив, що основна лінія постачання українських військ у Курську перебуває під постійними атаками: "По ній неможливо нормально пересуватися".

Джерело в уряді Зеленського підтвердило, що саме операції в Курській області найбільше постраждали через обмеження доступу до американської розвідки:

"Не тільки в Курську, на всій території Росії зараз є проблеми. Це дуже небезпечно для наших людей. Це потрібно негайно змінити".

Зазначається, що Україна втратила можливість оперативно відстежувати зліт російських бомбардувальників та інших військових літаків, що значно скоротило час на попередження цивільного населення та військових про можливий авіаудар.

Компанія Maxar Technologies підтвердила перебої в обслуговуванні України:

"Уряд США вирішив тимчасово призупинити українські облікові записи"в системі, яка використовується для доступу до комерційних супутникових знімків. Maxar має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу щодо надання супутникових зображень та інших геопросторових даних. Кожен клієнт сам вирішує, як він використовує та ділиться цими даними".

Призупинення надання розвідданих Україні

Як писав УНІАН, США частково призупинили обмін розвідувальними даними з Україною. Зокрема українцям більше не передають інформацію для нанесення ударів по росіянах, але Україна досі отримує інформацію, потрібну для захисту від російських ударів.

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies перекрила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Офіційне пояснення, яке отримали користувачі від адміністрації Maxar, - "за адміністративним запитом". Але насправді відключення стало наслідком заборони влади США на надання Україні розвідувальних даних.

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