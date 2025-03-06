США продовжують ділитися з Україною даними 'оборонного' призначення, - CBS

За даними CBS, рішення призупинити обмін розвідданими ухвалив особисто президент США Дональд Трамп.

США призупинили обмін тим, що вони називають "летальними" даними, зокрема даними для цілевказівки таких систем, як HIMARS.

Водночас, частина "оборонних" даних, що дозволяють українцям захищатися, за словами джерел, все ще триває. Про це три анонімні джерела в американській адміністрації розповіли телеканалу CBS, повідомляє Бі-бі-сі.

Зазначається, що розвіддані США використовуються, серед іншого, для виявлення ракет і дронів, що допомагає їх збивати, а також інформувати цивільне населення за допомогою сигналів повітряної тривоги.

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За даними CBS, рішення призупинити обмін розвідданими ухвалив особисто президент США Дональд Трамп.

New York Times повідомляє низку подробиць про те, які дані Україна перестала отримувати від США, які в неї є альтернативні джерела даних і як довго це може тривати.

Повністю перестали надходити дані від Міністерства оборони США, повідомив газеті колишній глава українського Головного управління розвідки Валерій Кондратюк. За його словами, це переважно зображення, і їх втрата не критична, оскільки схожі зображення доступні з європейських супутників.

Стверджується, що в Україні є значна присутність ЦРУ. Частина офіцерів ЦРУ працює на українських військових базах і допомагає в підборі цілей. Вони мають доступ до даних ЦРУ і можуть ними ділитися з українцями.

Крім того, ЦРУ допомогло Україні побудувати щонайменше три секретні бази для перехоплення електронних даних. Ці об'єкти продовжують функціонувати і знижують залежність країни від американських розвідданих.

Джерела New York Times в адміністрації сподіваються, що перерва в постачанні даних не триватиме довго і її практичні наслідки будуть мінімальні. Одне з них розповіло, що за початковим планом передбачалося призупинити обмін на тиждень-два.

Припинення передачі Україні розвіданих США

Джерела інших ЗМІ в Україні раніше говорили, що перестали надходити будь-які американські дані. Цей крок послідував за рішенням президента Дональда Трампа зупинити військову допомогу Києву 3 березня, ухваленим після його сварки з українським лідером Володимиром Зеленським. Інформацію також підтвердив директор ЦРУ Джон Лі Реткліфф. За її словами, він сказав, що США взяли "паузу на фронті розвідки з метою закликати всіх до відповіді, щоб забезпечити мир у всьому світі".

Журналіст The Economist Олівер Керролл повідомив, що Київ більше не отримує інформацію від Вашингтона для нанесення дальніх ударів HIMARS.

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