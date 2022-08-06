Колаборанта Сальдо було вивезено до окупованого Криму, щоб не посіяти паніку серед решти зрадників.

Секретар Херсонської міської ради Галина Лугова припустила, що армія РФ знищить колаборантів, які зрадили Україну.

Таку думку вона озвучила для телеканалу "Еспресо".

"Інформація по колаборанту Володимиру Сальдо не підтверджена. Цю інформацію обговорюють в мережі, але офіційних підтверджень про те, що саме спровокувало його хворобу, немає", - зазначила секретар.

Лугова вважає, що колаборанти, які співпрацюють з російськими окупантами ризикують бути вбитими цими самими загарбниками.

"Я переконана, що росіяни використають колаборантів, як відпрацьований матеріал та позбудуться їх. Колаборанта Сальдо було вивезено до окупованого Криму, щоб не посіяти паніку серед решти зрадників. Його лікуватимуть в Росії, а потім там же і ліквідують. Це моя особиста думка", - додала вона.

Раніше була інформація, що Сальдо потрапив у реанімацію до Москви.

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