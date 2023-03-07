Станом на зараз у Чорному морі знаходяться 11 ворожих кораблів, серед яких немає ракетоносіїв.

Російські окупанти завели всі ракетоносії, які знаходились в Чорному морі, у пункти базування.

Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ситуація динамічно змінюється. Просто зараз ми отримали інформацію про те, що всі ракетоносії заведені в пункти базування. Вони зробили це поступово, спочатку були заведені надводні ракетоносії і через деякий час підводні також зайшли в пункти базування", - сказала вона.

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Гуменюк додала, що станом на зараз у Чорному морі знаходяться 11 ворожих кораблів, серед яких немає ракетоносіїв.

Гуменюк допустила, що можливо це пов’язано з тим, що кораблі потрібно перезарядити або з тим, що моральних дух окупантів на морі зовсім згас.

Російські кораблі з "Калібрами" у Чорному морі

За даними оперативного командування "Південь", зранку 7 березня угруповання ворога в Чорному морі складалося з 15 кораблів, 4 з яких – ракетоносії із загальним залпом понад 24 крилатих ракет типу "Калібр".

На думку начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, нарощування кількості ракет у морі може бути й елементом психологічного впливу. Так, окупанти хочуть продемонструвати, що мають достатню кількість боєприпасів.

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