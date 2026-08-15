Росіяни атакували дроном хліборобів у полі в Запоріжжі

Ворог вдарив по сільгосптехніці, яка була задіяна у зборі врожаю.

Російські загарбники вдарили дроном по хліборобам, які працювали у полі в Запорізькому районі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє людей поранені через атаку на комбайн, що працював у полі. Ворог fpv-дроном атакував сільгосптехніку, яка була задіяна у зборі врожаю у Запорізькому районі", - написав він у Telegram.

За словами Федорова, поранень дістали чоловіки 30 та 32 років, їм надається необхідна медична допомога.

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Російські удари по Україні – останні новини

В ніч на 15 серпня росіяни атакували місто Запоріжжя дронами, внаслідок удару виникла пожежа у магазині "Епіцентр". Також ворог влучив по території одного з промислових підприємств.

Крім цього, вночі окупанти вдарили по житловій 4-поверхівці в місті Марганець, внаслідок чого загинуло немовля, 11 осіб дістали поранення. Серед поранених двоє дітей - 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

14 серпня окупанти вдарили авіабомбою по дев’ятиповерхівці в Краматорську. Внаслідок удару відбувся обвал під’їзду з першого по шостий поверхи. Загинула одна людина, ще 16 були поранені.

Також у селищі Степанівка на Сумщині внаслідок влучання "шахеда" в приватний будинок загинули дві людини, і серед них дитина.

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