Росія вдарила КАБом поблизу багатоповерхівки в Запоріжжі: є загиблий і поранені

Унаслідок російського удару керованою авіабомбою пошкоджено житлову багатоповерхівку та загорілися автомобілі.

Вночі 9 жовтня російські війська завдали удару керованою авіабомбою поблизу багатоповерхового житлового будинку в Запоріжжі. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Спочатку посадовець повідомив про одного пораненого. Згодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, а двоє людей дістали поранення.

Близько п’ятої години ранку Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски російських керованих авіабомб у напрямку Запоріжжя.

Відео дня

На відео, поширених у мережі, видно сильно пошкоджену житлову багатоповерхівку та легкові автомобілі, що палають поблизу будинку.

Оновлено о 6:49. Загинув 50-річний чоловік. Поранень дістали жінка та чоловік, - вони мають легкий ступінь тяжкості. Такі наслідки ворожої атаки по Запоріжжю, уточнив очільник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

За його словами, росіяни вдарили поблизу кількох багатоповерхівок. Пошкоджено фасади та вікна. Загорілися автівки. Постраждалим надають допомогу.

Атаки на Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, під Києвом російський дрон прилетів по території школи біля ЖК "Петрівський квартал". Також пошкоджено скління багатоповерхових будинків. Про постраждалих в даному інциденті не повідомляється.

Крім того, російські загарбники не припиняють атакувати Київ. Сьогодні, 8 жовтня, вже відомо про трьох загиблих і поранених. У Голосіївському районі уламки дрона впали на відкритій території. У зв'язку з цим було викликано медиків. Постраждали 11 мешканців міста. 9 поранених медики госпіталізували.

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