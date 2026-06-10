Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Павлограді: багато постраждалих

У лікарні у важкому стані 75-річна жінка.

Російські військові ввечері 10 червня атакували Павлоград на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали, за останніми даними, 12 людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, внаслідок удару пошкоджений багатоповерховий будинок, там зайнялася пожежа.

"У Павлограді вже 12 поранених через атаку росіян по багатоповерхівці. У лікарні у важкому стані 75-річна жінка. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Далі лікуватимуться амбулаторно", - зазначив він.

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Також серед постраждалих є 13-річний хлопчик.

Мешканець пошкодженого будинку у Павлограді розповів "Суспільному", що під час атаки перебував вдома. За його словами, війська РФ б'ють поруч з будинком не вперше:

"Сховатися встиг, як кажуть, за дві стіни. Ударна хвиля була дуже велика. Ви ж самі бачите, що тут робиться - нічого хорошого. Оселя постраждала, вікна повилітали. Два були вибиті ще з того разу, коли був приліт. Я закрив їх фанерою. Там, де скло залишилося, зараз повилітало. Плюс в мене тут ще машина стояла, теж все розбита".

За словами жінки, яка живе навпроти пошкодженого внаслідок атаки будинку, пролунали два потужних вибухи, а перед цим було чути звук "Шахеда".

"Летів дрон і почули, як було влучання в будинок. Будинок якраз навпроти мого будинку. Потім другий вибух. Я не дуже зрозуміла, що це... Ще шок. Я думала, що в мене вікна повилітали. Але, слава Богу, всі вікна цілі. Собаки цілі. І це, мабуть, саме найголовніше", - сказала вона.

Удари РФ по Україні

Російська окупаційна армія вранці 8 червня завдала по Одесі дронового удару, внаслідок чого сталося влучання у зупинку громадського транспорту у Київському районі, поранення отримали водій маршрутки та дві жінки, які очікували транспорт.

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