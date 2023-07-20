Ним виявився командир роти 70-го гвардійського мотострілецького полку, який дислокується у місті Шалі.

Бійці однієї зі штурмових груп взяли в полон російського командира з Чечні. Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович на брифінгу.

"Бійцями однієї зі штурмових груп 15-ї бригади оперативного призначення взято в полон командира роти 70-го гвардійського мотострілецького полку, який дислокується у місті Шалі Чеченської Республіки", - сказав він.

За його словами, полоненому було надано медичну допомогу і передано відповідним органам.

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Уршалович зазначає, що полонений розповів про низький морально-психологічний стан особового складу та небажання окупантів вести бойові дії.

В Нацгвардії уточнили УНІАН, що командир потрапив у полон на Запорізькому напрямку.

Проблеми в російській армії - подробиці

Вчора, 19 липня, аналітики Інституту вивчення війни (ISW), зазначили, що проблеми з ротацією і забезпеченням російських сил, про які заявляв командувач 58-ї загальновійськової армії (САА) генерал- майор Іван Попов перед звільненням, так і не були вирішені. Це призводить до небажання російських солдатів битися і масової здачі в полон.

Російські воєнкори повідомляють про одночасну здачу в полон українським силам кількох російських штурмових груп чисельністю до взводу на Запорізькому напрямку.

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