Близько 13:10 росіяни завдали авіаракетний удар двома ракетами.

Сьогодні вдень, 28 вересня, російські загарбники двома ракетами вдарили по території Авдіївського коксохімічного заводу, на підприємстві сталась пожежа.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає Суспільне.

За його словам, близько 13:10 росіяни завдали авіаракетний удар двома ракетами.

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"Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну, горять залишки. Без постраждалих", — розказав Барабаш.

Обстріли Росії

Російські окупанти не перестають ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Так, за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши п'ять ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", з яких три було знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони.

Крім того, сьогодні вночі, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 39 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 31 ворожий "Шахед".

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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