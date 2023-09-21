Стовп густого диму видно з усіх навколишніх населених пунктів.

У Зугресі, що поблизу окупованого Росією Харцизька Донецької області, щось потужно палає.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, в районі Зугреса видно густий стовп диму. Про масштаби пожежі свідчить те, що дим видно на відстані кількох кілометрів з усіх навколишніх населених пунктів.

На відео з місця події видно, що пожежа виррує у промисловій зоні. Ймовірно, там окупанти могли облаштувати військовий об'єкт. Невідомо, чи були вибухи перед пожежею.

Останні вибухи на окупованій частині Донбасу

Кількома днями раніше у Донецьку "прилетіло" по будівлі, де базується окупаційна адміністрація на чолі з лідером угруповання "ДНР" Денисом Пушиліним. У мережі з'явилися кадри з місця удару.

Російські пабліки повідомляють, що центр Донецька обстріляли нібито з РСЗВ "Град". Також повідомляється про двох поранених. Українська влада поки офіційно ніяк не коментувала те, що трапилося.

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