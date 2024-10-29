На Запорізькому напрямку вибудувана міцна та укріплена лінія бойового зіткнення.

Окремі взводи російських окупаційних військ у Запорізькій області відмовляються переходити в наступ. Вони затримані військовою поліцією. Про це повідомляють агенти руху "АТЕШ" з 1440-го мотострілкового полка.

"Всі розуміють, що штурм української оборони — це дорога в один кінець. І подібні випадки трапляються дедалі частіше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим російське військове керівництво планує залучити нові підрозділи на цей напрямок, замінюючи втрачені формування строковиками:

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"Це відбувається на тлі завірень військово-політичного керівництва про те, що військовослужбовці строкової служби не будуть брати участь в "СВО". Але вони не були б собою, якби не врали".

У свою чергу Kyiv Post із посиланням на джерело в силових структурах України, повідомляє, що "на Запорізькому напрямку міцна та укріплена лінія бойового зіткнення".

"Тому наступати там - самогубство для росіян. ... Там зараз ніхто не наступає, тільки кусають один одного"., - розповів співрозмовник видання.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Інформація про те, що росіяни збираються наступати на Запоріжжя, може не відповідати дійсності. Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук.

За його словами, готуватись до оборони треба, але основний напрямок удару залишається на Донбасі.

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