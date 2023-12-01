За словами Муженка, він би планував захоплення плацдармів трохи швидше.

Захоплення плацдармів на лівому березі Херсонської області - успішна і дуже важлива операція Збройних сил України.

Про це заявив генерал армії, колишній очільник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв'ю BBC.

"Те, що стосується херсонського напрямку, пониззя Дніпра – то дійсно я вважаю, що має успіх. Тому що операція з форсування такої широкої перешкоди, якою є річка Дніпро, особливо в пониззі, в гирлі, де купа цих островів, рукавів і таке інше. Вона має велике значення. Ми захопили плацдарм на протилежному березі", - зазначив генерал.

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Втім, він зауважив, що питання у своєчасності цієї операції і її перспективах. Тобто чи є у ЗСУ перспектива розширити цей плацдарм до таких розмірів, щоб організувати логістику, забезпечення та переміщення важкої техніки і озброєння. А потім - логістику, тобто забезпечення матеріальними засобами тих військ, які будуть розташовані на цьому плацдармі.

"Зараз поки що ми працюємо під так званою "парасолькою" артилерії, яка працює з правого берега. Наскільки ми зможемо просунутись далі за максимальний розмір цієї "парасольки"? Тут виникає питання. Наскільки ми можемо оперувати резервами для того, щоб посилити те угрупування, яке розташоване на лівому березі? Але сам по собі як вид маневру, як операція з форсування – це дійсно одна із найскладніших операцій. І вона була проведена українською стороною успішно", - зазначив Муженко.

На думку Муженка, операцію із захоплення плацдармів на лівому березі потрібно було провести трошки раніше.

"Я думаю, що це повинно було плануватися з перспективою успіху на напрямку головного удару, а потім - можливість сходження цих двох угруповань в якомусь конкретному місці. Де це могло бути? В Мелітополі? Можливо. Можливо, в Токмаку. Можливо, в районі Каланчака або в районі Генічеська. Різні варіанти є. Але це повинно було бути в такому загальному задумі", - зазначив генерал.

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

Військовий експерт Сергій Грабський пояснював, що ЗСУ намагаються розширити смугу розміщення і активні дії на лівобережжі, щоб максимально створити труднощі для окупантів в майбутньому.

За даними ГУР, поява плацдармів ЗСУ на лівобережжі Херсонщини змусила росіян панікувати. Пізніше в ISW додали, що Міноборони Росії та російська політична верхівка докладають зусиль, щоб придушити істерику через українські операції на лівому березі Херсонської області.

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