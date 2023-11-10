Супротивники запустили по нашій землі кілька ракет, зазначили Повітряні сили Збройних сил України.

У ніч на п'ятницю, 10 листопада, російські загарбники запустили по українській землі шість безпілотників-камікадзе Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю та дві керовані авіаційні ракети з повітряного простору поки ще окупованої частини Херсонської області - Х-59 та Х-31.

Наші воїни ліквідували ракету Х-59 та пять ударних дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України у своєму Telegram-каналі. Зазначається, що ворожі повітряні цілі знищені в межах Київської, Харківської, Полтавської, Миколаївської й Дніпропетровської областей.

"Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59...", - поділилися у ЗСУ.

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Генеральний штаб ЗСУ вранці 10 листопада повідомив, що російські загарбники вночі застосували проти українців п'ять безпілотників типу Shahed-136/131, і чотири з них знищили наші воїни.

Варто зазначити, що РФ вже не раз била по Україні дронами-вбивцями, є багато руйнувань, постраждалих та жертв. Захисники української держави активно борються з ворожими "пташками". Станом на 10 листопада 2023 року ліквідовано 5 595 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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