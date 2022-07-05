На місцях вже працюють рятувальники.

У вівторок, 5 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Зранку по Миколаєву окупанти нанесли ракетні удари. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники", - сповістив він.

Про руйнування та жертви не повідомляється. Міський голова пообіцяв надати більше інформації пізніше.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за останню добу на Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії, також завдавав авіаударів парою вертольотів Ка-52.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, на Миколаївщині ЗСУ мають тактичну перевагу, але готуються і до наступальних дій.

Днями у Миколаївській області українські військові знищили один із найдорожчих російських безпілотників "Форпост".

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