Вартість російського БПЛА "Форпост" оцінюється в $7 млн.

У Миколаївській області українські військові знищили один із найдорожчих російських безпілотників "Форпост".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Сталося це в той момент, коли дрон намагався знайти чергову ціль в Миколаївській області.

"Вранці, 1 липня, зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" знищено російський безпілотний літальний апарат "Форпост", який намагався знайти ціль для ураження на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за офіційними даними Генштабу, з початку повномасштабної війна в Україні ЗСУ знищили 645 російських БПЛА.

Довідка УНІАН. "Форпост" - один з найдорожчих російських безпілотників. Його вартість оцінюється в 7 млн доларів. Головне завдання - збір розвідданих, пошуково-спостережливі польоти та пошукові операції. БПЛА також може нести на собі контейнер з ракетою ПТРК.

Дальність застосування - 250 км при роботі спрямованої антени, або 150 км при роботі всеспрямованої антени. Максимальна тривалість польоту - до 18 годин, а вага, яку може нести - до 100 кг.

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