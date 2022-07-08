Частину групи російських військових взяли в полон.

Бійці ЗСУ розповіли і показали, як вони разом з прикордонниками витісняли російських окупантів від Харків. Українським воїнам вдалося деокупувати частину території і зачистити її від російських солдатів.

Відео спецоперації опублікувала Державна прикордонна служба на своїй сторінці в Facebook.

"Ми заходили з лісу трьома групами, приблизно 20 осіб у групі було. Біля кожної групи був закріплений кулуар, на якому стояла ДШК 12,7 і німецький кулемет МГ 42. Рухалася броня, за бронею йшли бійці. Таким чином ми зачищали вулиці під час нашого пересування. Були в цей момент і бойові зіткнення з противниками під час яких наші військові отримали поранення і були знешкоджені вороги, частину взяли в полон", – поділився історією звільнення український захисник.

За його словами, наступати було складно через те, що ворог в цьому регіоні добре закріпився. У окупантів були бліндажі, невеликі укріпрайони і свій штаб.

"Коли ми наступали, витіснити було складно через те, що солдати "закопані в землю", їх складно звідти витягнути", – пояснив солдат.

Інший військовий додав, що, коли вони зайшли з узлісся, ворог влаштувався в декількох будинках і звідти по них почав вести снайперський вогонь. Коли росіяни зрозуміли, що по сусідній вулиці пересувається інша група ЗСУ – змушені були відійти.

Нагадаємо, за добу на Харківщині при обстрілі окупантів загинули чотири людини.

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