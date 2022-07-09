Внаслідок обстрілів окупантів постраждала жінка, її з осколковими пораненнями госпіталізували.

У Харківській області за добу російські окупанти обстріляли поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території. По Харкову Штаб оборони обстрілів не зафіксував.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Цієї ночі були влучання у Солоницівській громаді, Харківського району. Горіла хвойна підстилка та намет ресторанного комплексу. Так само о 22:05 були влучання по відкритій території у Нововодолазькій громаді", - повідомив Синєгубов.

За його даними, на Ізюмщині через обстріли горіло сміттєзвалище, площею 5 га. Також там сталося загоряння птахокомплексу.

"У Чугуївській, Сахновщинській, Слобожанських громадах горіли поля ячменю, пшениці. Загальна площа - більше 25 га", - зазначив голова ОДА.

Також знову під обстрілами Золочівська громада, виникали пожежі у складських приміщеннях.

"Протягом доби, на жаль, є одна постраждала - через обстріли у Циркунівській громаді госпіталізували жінку 64 років, вона отримала осколкові поранення, стан - середній. Медики надали всю необхідну допомогу", - зазначив Синєгубов.

Також за його інформацією, на Харківському напрямку тривають активні бойові дії. Противник веде оборонні дії. "Гарячим залишається Ізюмський напрямок. Але наші захисники на свої позиціях. Неподалік Дементіївки наші бійці двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад", - підсумував голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня вперше за кілька тижнів минулої ночі не було обстрілів Харкова. При цьому, за добу на Харківщині загинули четверо людей, 9 - поранені.

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